GNR recupera em Barcelos máquinas industriais furtadas em França e avaliadas em 48 mil euros

A GNR recuperou, em Barcelos, duas máquinas industriais que tinham sido furtadas em França e avaliadas em 48 mil euros, anunciou esta segunda-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que, no seguimento de uma denúncia em França, foi informada de que uma máquina industrial teria sido furtada naquele país e transportada para o norte de Portugal.

As diligências policiais culminaram com a localização do veículo pesado de mercadorias que a transportava e que acabou por ser intercetado no sábado, na Circular de Barcelos.

Segundo a GNR, a viatura transportava a máquina industrial furtada e uma outra "que se suspeita ter sido furtada nos mesmos moldes", tendo ambas sido apreendidas.

As máquinas industriais serão restituídas aos legítimos proprietários.

Um homem de 27 anos foi constituído arguido e outros dois, de 45 e 48 anos, foram identificados.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Barcelos.