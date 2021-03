Oito monjas vão viver em mosteiro desocupado desde a mudança dos monges Cartuxos para Espanha

Oito monjas vão viver no Convento da Cartuxa, em Évora, desocupado desde a mudança dos monges Cartuxos para Espanha.

As religiosas já chegaram e visitaram a futura casa. Ficaram impressionadas com o mosteiro, mas foi o cemitério que mais emocionou a prioresa.

As Irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, de várias nacionalidades, vão constituir uma comunidade monástica contemplativa na Cartuxa. Vão ficar a viver numa casa no centro da cidade, enquanto estiverem a decorrer as obras no mosteiro. A mudança deverá acontecer entre setembro e outubro.