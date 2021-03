Ordem dos Advogados garante apoio a estrangeiros impedidos de entrar em Portugal 

A Ordem dos Advogados vai assegurar, a partir desta segunda-feira, assistência jurídica e aconselhamento aos cidadãos estrangeiros impedidos de entrar em Portugal nos sete aeroportos.

Qualquer cidadão estrangeiro, a quem seja recusada a entrada em território nacional, terá de ser obrigatoriamente informado numa língua que entenda, de que pode ter assistência de um advogado português.

Para isso, haverá uma escala de advogados, que será presencial apenas no aeroporto de Lisboa entre as 08:00 e as 17:00. Haverá também uma escala de prevenção nos Aeroportos do Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada e Lajes.

A medida decorre de um protocolo assinado em novembro entre a Ordem dos Advogados e o Governo, e pretende que seja assegurado "o pleno acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos".