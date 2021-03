Presidente da CCDR-N reúne-se hoje com os 50 deputados eleitos na Região Norte

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, reúne-se esta segunda-feira com 50 deputados da Assembleia da República eleitos em círculos eleitorais da Região Norte.

Fonte da CCDR-N explicou à agência Lusa que a reunião é o início de "uma prática de caráter regular, com o objetivo de partilhar informações relevantes com os representantes da população do Norte na Assembleia da República, ajudando a criar pontes de diálogo para matérias de interesse regional".

"O encontro, que será realizado por via digital, tem em consideração o momento de definição de um novo ciclo da Política de Coesão da União Europeia, para o horizonte 2021/2027, com a consequente definição de novas estratégias nacionais e regionais para a aplicação do futuro pacote de ajudas comunitárias, bem como do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] português", referiu.

A mesma fonte da CCDR-N acrescentou que "em cima da mesa estará a apresentação dos objetivos e apostas da estratégia 'NORTE 2030', aprovada a 30 de dezembro de 2020, assim como a recente participação pública da Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte relativa à proposta de PRR português".

O presidente da CCDR-N irá realizar, a partir das próximas semanas, um conjunto de encontros de trabalho com instituições, empresários e personalidades da Região Norte, procurando uma base de envolvimento regional nas principais políticas e dossiês da instituição.

O Conselho Regional do Norte deverá voltar a reunir no final deste mês.