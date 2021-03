Julgamento de ex-namoradas acusadas de homícidio perto do fim

Aproxima-se o fim o julgamento das duas mulheres acusadas de terem matado e desmembrado o corpo de um jovem informático para lhe roubarem cerca de 70 mil euros.

Os juízes marcaram nova audiência para a próxima segunda-feira e, se não existirem novos requerimentos, poderão começar as alegações finais.

Na primeira sessão do julgamento, Mariana Fonseca acedeu em prestar declarações ao Tribunal de Portimão, impondo como condição que a outra arguida, Maria Malveiro, saísse da sala, pedido que o tribunal aceitou.

Perante o coletivo de juízes, Mariana, enfermeira, de 24 anos, afirmou "que em momento algum" teve a ver com a morte de Diogo Gonçalves, de 21 anos, e que se pudesse "voltar atrás" teria feito "muitas coisas de forma diferente".

A arguida reconheceu, no entanto, ter participado na ocultação do cadáver de Diogo - cujos restos mortais foram encontrados em Sagres e em Tavira -, mas alegou ter sido aliciada por Maria a fazê-lo, atribuindo-lhe, também, o desmembramento do corpo.