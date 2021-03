Marcelo visita Vaticano e Espanha depois de tomar posse

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta terça-feira que vai pedir autorização à Assembleia da República para fazer uma visita de Estado ao Vaticano e a Espanha, as primeiras do seu segundo mandato como Presidente da República tal como há cinco anos.

"Vou pedir autorização, só depois de estar empossado à Assembleia da República, para ir onde fui da outra vez, primeiro ao Vaticano, o que me permitirá ser o primeiro chefe de Estado a estar com o Papa depois da chegada do Iraque", disse aos jornalistas durante o percurso que fez a pé até à Assembleia da República, onde tomou posse para o segundo mandato como chefe de Estado.

De acordo com o Presidente da República, no regresso irá também a Madrid, repetindo a primeira visita que fez no seu primeiro mandato.

Porém, desta vez será "tudo rapidamente".

"A última outra vez foram muitos dias, foram três dias", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, indicando que desta vez fará esta visita "tudo num dia".

O chefe de Estado saiu da casa dos pais rumo à Assembleia da República, em Lisboa, pelas 10:00, e seguiu pela rua da Imprensa à Estrela, contornou a residência oficial do primeiro-ministro e desceu a calçada da Estrela, repetindo o percurso que fez há cinco anos, quando tomou posse pela primeira vez.

Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República destacou a importância deste encontro com o Papa Francisco depois da visita que fez ao Iraque.