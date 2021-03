Pena suspensa para homem que agrediu a mulher durante 32 anos

Um homem que durante 32 anos agrediu e ameaçou a mulher foi condenado a uma pena suspensa.

O Tribunal da Relação de Guimarães considerou que o arguido agiu de forma grave, reiterada e com ameaças de morte. No entanto, confirmou a condenação a 3 anos e 10 meses de prisão com pena suspensa.

Muitas vezes as agressões aconteceram na presença do filho menor. Depois da separação, a conduta violenta manteve-se. Por entre ameaças de morte o arguido terá apontado uma foice à cabeça da vitima.

Durante o julgamento, o arguido, de 54 anos, apenas admitiu uma pequena parte dos factos e não mostrou arrependimento.

Além da pena de prisão suspensa, terá de pagar uma indemnização de 5 mil euros à vitima.

