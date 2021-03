Retomadas as buscas ao jovem que desapareceu no rio Ave, em Vila do Conde

As buscas ao jovem de 19 anos, que desapareceu na terça-feira à tarde numa praia fluvial em Vila do Conde, foram retomadas.

O alerta para o incidente foi dado já perto das 17:00, dando conta de que a vítima, que estaria no local a jogar futebol americano com amigos, teria entrado na água para buscar uma bola, mas, devido à forte corrente, acabou por desaparecer, apesar de os companheiros ainda o terem tentado socorrer.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde explicou que esta zona do rio Ave tem uma corrente muito forte e que os próprios mergulhadores sentiram dificuldades para efetuar as buscas.