Sindicato acusa EDP de contratos "lesivos" após encerramento de central em Sines 

Quarenta trabalhadores da Central Termoelétrica da EDP em Sines, que encerrou em janeiro, continuam sem chegar a acordo com a empresa.

O Sindicato das Indústrias, Energia Serviços e Águas de Portugal acusa a EDP de apresentar contratos de saída que são prejudiciais para os colaboradores.

Em causa está uma cláusula em que o trabalhador é obrigado a solicitar à Segurança Social a sua passagem à reforma, quando a sua idade o permitir.

Contactada pela SIC, a EDP garante que "em nenhum momento, obriga ou pressiona os colaboradores da Central de Sines a subscreverem acordos ou contratos de saída".

A empresa acrescenta ainda que, desde setembro do ano passado, "tem avaliado em conjunto com os trabalhadores as opções disponíveis".