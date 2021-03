Criança de 2 anos morre em piscina no Algarve

Uma criança com 2 anos morreu na quarta-feira à noite, após ter caído para a piscina da moradia que habitava com os pais em Tunes, no concelho de Silves, no Algarve, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), a criança de nacionalidade inglesa "terá sido encontrada pelo próprio pai na piscina, que a retirou e a transportou para o Centro de Saúde de Albufeira, onde foi declarado o óbito".

A criança do sexo feminino terá caído na piscina que a família tem na propriedade na zona de Tunes e, "ao que tudo indica, tratou-se de um acidente, não tendo sido apurados elementos que indiciem o contrário", referiu a fonte.

O corpo da criança foi transportado para o gabinete de medicina legal do Hospital de Portimão para ser autopsiado e o processo remetido para o tribunal.