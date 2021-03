Bloco de Esquerda apresenta conjunto de propostas para alterar legislação laboral sobre teletrabalho

A emergência sanitária, impôs a transição para o teletrabalho há quase um ano.

Com cerca de um milhão de pessoas a trabalhar a partir de casa, o Bloco de Esquerda defende que é a altura de mudar a legislação laboral e lamenta que o Governo ainda não tenha feito qualquer alteração.

Por isso, o Bloco de Esquerda avançou com 13 propostas, para regular o teletrabalho. O diploma, diz a coordenadora do partido,

tenta responder às debilidades existentes no teletralho, que passam pelo pagamento de despesas, quebra da privacidade e violação do horário de trabalho.