Ex-bancária julgada por burla de 11 milhões de euros 

Uma antiga funcionária do banco Best vai ser julgada por mais de 100 crimes de burla e falsificação de documentos. Em causa está o desvio de 11 milhões de euros de clientes.

Ana Spínola Prazeres, ex-consultora externa do banco Best e do Deutsche Bank, agora com 61 anos, ter-se-á aproveitado da relação de confiança com cerca de 50 de clientes. Seria o cérebro de um intrincado esquema de pirâmide que colapsou, alegadamente construído através de falsas promessas.

Nas quase 400 páginas da acusação, pode ler-se que a arguida "criou um esquema onde as entradas de capital efetuadas por novos clientes eram utilizadas para pagar juros fictícios que tinham sido prometidos aos clientes anteriores".