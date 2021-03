O movimento contra as minas de Montalegre está preocupado com a possível reativação das minas da Borralha e o impacto que a exploração pode ter na população.

A localidade transmontana foi um dos principais centros mineiros de Portugal até aos anos 80.

Agora, o volfrâmio volta a estar no centro do interesse de investidores, que acenam com a possibilidade de dar alguma vida à antiga aldeia industrial.