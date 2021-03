Negócios de alfarrabistas em crise. "O jovem lê muito pouco, quase nada"

As livrarias podem reabrir portas na segunda-feira, dia 15 de março. A SIC visitou três alfarrabistas no Porto, um setor que já estava em crise, mas a pandemia agravou a situação.

A Livraria Académica abriu ao público em 1912 e Nuno dos Santos Canavez está a trabalhar na centenária desde 11 de outubro de 1948. Tinha apenas 13 anos quando começou.

Segundo o mais antigo alfarrabista do Porto, "não há memória" de uma crise como esta.

"Em 72 anos que estou aqui, não há memória. A pandemia contribuiu, mas não foi a pandemia. (...) Além da falta de dinheiro foi o desinteresse das pessoas." "Os jovens leem pouco, muito pouco ou quase nada praticamente", reforça Nuno dos Santos Canavez.

Também no Porto, a livraria Alfarrabista Manuel Ferreira conseguiu reinventar-se e vende exemplares através da internet, uma alternativa que já tinha sido implementada antes da pandemia.

"Se não se olhar para os livreiros como um espaço de liberdade, estamos a cavar a nossa própria sepultura cultural", considerou o proprietário, Herculano Ferreira.

Outro exemplo deste setor, também no Norte do país, é a livraria Lumière. Durante o confinamento e enquanto as livrarias estavam impedidas de abrir portas, tinha na montra bens alimentares, uma forma de criticar a permissão da venda de livros nas grandes superfícies.

"Acho que era suficiente para demonstrar a insatisfação", revelou a proprietária, Cláudia Ribeiro.

Ainda assim e apesar de o negócio estar fragilizado, os proprietários têm esperança que a situação melhore com a reabertura de portas.