Homem detido em Lisboa por violência doméstica tinha mais de 10 armas em casa

Um homem com 59 anos foi detido na quinta-feira na área de Lisboa por violência doméstica e posse de mais de 10 pistolas, além de centenas de munições diversas, anunciou este domingo a PSP.

Numa nota, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) destacou que a detenção culmina um processo de investigação urgente que permitiu "recolher indícios da prática continuada de ações violentas e ameaças reiteradas do suspeito à vítima, colocando-a numa situação particular de perigo, havendo inclusive alusão à disponibilidade de várias armas por parte do suspeito".

No âmbito destas suspeitas foram emitidos mandados de busca domiciliária, tendo sido apreendidas várias armas, nomeadamente sete pistolas de 6,35 mm, quatro pistolas e um carregador de 7,65 mm, uma caçadeira de calibre 12 e uma granada defensiva.

A PSP apreendeu ainda 250 munições de calibre 9, 60 munições de calibre 7,65 mm, 1.658 munições de calibre.22 e 14 munições de calibre 6,35 mm.

Foram também apreendidas 20 munições de salva de G3, uma munição real de G3 e uma munição tracejante de G3.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibido de contacto com a vítima e de se aproximar dela a menos de 500 metros.