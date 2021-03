Menino de cinco anos morre atropelado por moto 4 em Portalegre

Um menino de cinco anos morreu este domingo no hospital de Portalegre depois de ter sido atropelado por uma moto 4 na periferia da cidade alentejana, disse à agência Lusa fonte da unidade hospitalar.

O porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, indicou que o óbito da criança foi declarado nas urgências do hospital de Portalegre, para onde tinha sido transportada em estado grave.

Segundo o responsável, a criança foi assistida no local do acidente por profissionais de saúde do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, posteriormente, transportada para a unidade hospitalar.

O hospital de Portalegre está também a prestar apoio psicológico aos pais, adiantou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre referiu que o atropelamento, para o qual foi dado o alerta às 11:51, ocorreu numa estrada de terra batida, junto à praça de touros de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram elementos dos Bombeiros de Portalegre, do INEM e da GNR, num total seis operacionais, apoiados por três veículos.