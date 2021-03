Mulher ferida com gravidade em Tomar devido a fogo na habitação

Uma mulher com cerca de 60 anos ficou ferida com gravidade devido a um incêndio na habitação, em Tomar, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A moradora de um dos apartamentos de um prédio de três pisos, na rua Amorim Rosa, "foi a única vítima do incêndio", com alerta dado às autoridades pouco depois das 15:30, disse fonte do CDOS à agência Lusa.

A mulher foi socorrida no local e depois transportada, "em estado grave e com queimaduras", para o Hospital de Tomar, no distrito de Santarém.

A mesma fonte admitiu que o apartamento "fique sem condições de ser habitado", após os danos causados pelo fogo e pelos trabalhos de combate às chamas e de rescaldo.

Além dos meios de socorro do Centro Hospitalar do Médio Tejo e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estiveram no local a PSP e os Bombeiros Municipais de Tomar, com 19 operacionais e 10 viaturas.