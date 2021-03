Encontrado segundo corpo de família que naufragou em Viana do Castelo

O corpo de um homem foi encontrado esta segunda-feira cerca das 21:27, após o naufrágio, em Viana do Castelo, do barco onde seguia com a filha, a primeira vítima mortal a ser resgatada, disse o capitão do porto local.

Segundo o comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Sameiro Matias, o homem tinha cerca de 70 anos, sendo que o corpo da filha, 45 anos, foi o primeiro a se encontrado próximo da embarcação, cerca das 19:30.

Sameiro Matias disse que continuam a decorrer as operações de busca pelo corpo da mulher, também com cerca de 70 anos.

"Estamos a aproveitar a baixa mar para tentar encontrar o terceiro corpo. É mau porque a noite está escura, a maré está muito vazia, mas a favor temos a corrente que é mínima", explicou o capitão do porto de Viana do Castelo.

O naufrágio da embarcação ocorreu cerca das 19:23, na zona do embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo, no rio Lima, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo.

Segundo Sameiro Matias alerta foi dado "por familiares que estranharem que as três pessoas não tivessem chegado a casa".

Ainda são desconhecidas as causas do naufrágio.

"As três pessoas terão saído na embarcação para apanhar lenha numa ínsua do rio Lima", explicou Sameiro Matias.

Contacto pela Lusa, o presidente das Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, Paulo Maciel adiantou que "o casal de idosos residia na freguesia".

"A filha não residia, mas tinha casa em Santa Marta de Portuzelo", disse o autarca.

No local encontram 34 operacionais e 10 veículos, da Autoridade Marítima, dos Bombeiros Voluntários e Sapadores Municipais e da GNR.