Estreia de "Hell's Kitchen" foi o programa mais visto do dia

“Hell’s Kitchen”, apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic, estreou este domingo e foi o programa mais visto do dia. A SIC venceu na guerra das audiências.

Em termos médios, o "Hell's Kitchen" agarrou 14.4 pontos de audiência, o que equivale a uma média de 1.364 mil espetadores na primeira metade. Teve ainda um pico de 16.2 de rating e chegou aos 31.5% de share na segunda parte

Se olharmos para o total do dia, chegamos à conclusão que, todos juntos, os programas da SIC fecharam o dia com mais de 20 pontos de share, mais cinco pontos do que a concorrência direta. Também os cinco programas mais vistos pelos portugueses, este domingo, foram todos da SIC.

O prime time foi liderado pela SIC, começando com o Jornal da Noite – que juntou 1.400 mil espetadores – e seguido por Isto é Gozar com Quem Trabalha – que foi visto por 1.500 mil.