PJ detém dois portugueses e apreende 800 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu mais de 800 quilos de cocaína no porto de Leixões. Dois homens portugueses foram detidos, numa operação que contou com a colaboração das autoridades espanholas.

A droga veio do Brasil num contentor. O destino era Portugal. Estava escondida no interior de isoladores sísmicos, idênticos aos que são usados habitualmente na construção de pontes. Lá dentro estavam 806 quilos cocaína.

Dois portugueses, com 46 e 47 anos, foram detidos na zona de Lisboa. Já tinham antecedentes criminais e ficaram em prisão preventiva. A polícia suspeita que os dois homens integrem uma organização criminosa com ligações a vários países que se dedicava a levar cocaína para a Europa.

A operação “Sismo” começou em maio do ano passado, em articulação com a polícia espanhola. O alarme soou quando as autoridades se aperceberam que compradores em Espanha, que não eram conhecidos por obras de construção e já tinham antecedentes criminais, estavam a importar isoladores sísmicos.

Em dezembro foram apreendidos, em Espanha, sete quilos de cocaína. Na altura, as autoridades detiveram dois homens e identificaram uma mulher, sul-americanos, suspeitos de pertencerem à mesma organização. As autoridades ainda não conseguiram descobrir onde esta está sediada.