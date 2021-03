Um ferido grave e um ligeiro após queda de parede no Porto

Duas pessoas que ficaram esta segunda-feira soterradas em Paranhos, no concelho do Porto, na sequência da queda da parede de um prédio em obras, já foram resgatadas dos escombros.

Um dos trabalhadores sofreu ferimentos graves. Ambos foram transportados para o hospital, como explicou em direto o repórter António Reis:

A queda do muro ocorreu na Rua do Monte Alegre, local para o qual foram deslocadas duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Hospital de São João e outra do Santo António, bem como três ambulâncias e uma mota do INEM, num total de 12 operacionais.

A PSP também esteve no local.

O alerta foi dado pelas 14:08

Inicialmente, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou à agência Lusa que três pessoas poderiam estar soterradas.