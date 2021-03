Encontrado corpo de mulher desaparecida no rio Lima

O corpo da mulher desaparecida desde segunda-feira no rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo, foi encontrado hoje cerca das 17:30, disse esta terça-feira o capitão do porto local.

Em declarações à agência Lusa, Sameiro Matias adiantou que o corpo da mulher com cerca de 70 anos "foi encontrado num fundão do rio, entre o local onde, na segunda-feira, foi encontrado o corpo da filha de 45 anos e do marido de cerca de 70 anos".

As operações foram suspensas na madrugada de hoje, pouco depois das 24:00, após cerca de cinco horas de operações de busca, tendo sido retomadas às 07:00, mobilizando 33 operacionais, e cinco veículos.

Cinco mergulhadores dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo participaram nas operações de busca para encontrar o corpo da mulher.

Na água estiveram mobilizados meios da Autoridade Marítima, sendo que as buscas decorreram também em ambas as margens do rio.

Na segunda-feira, o corpo do marido foi encontrado cerca das 21:27 após o naufrágio do barco onde seguia uma filha do casal, a primeira vítima mortal a ser resgatada, próximo da embarcação de pesca, cerca das 19:30.

O alerta para o naufrágio foi dado cerca das 18:50, "por familiares que estranharam que as três pessoas não tivessem regressado a casa".

Ainda são desconhecidas as causas do naufrágio.

"As três pessoas terão saído durante a tarde na embarcação para apanhar lenha numa ínsua do rio Lima", explicou Sameiro Matias.