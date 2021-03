Mulher com cerca de 70 anos continua desaparecida no Rio Lima

Duas pessoas, pai e filha, morreram num naufrágio na segunda-feira à tarde no Rio Lima, em Viana do Castelo. O primeiro corpo a ser retirado da água foi o de uma mulher de 40 anos, filha do casal que seguia na mesma embarcação.

A mãe, de 70 anos, ainda não foi encontrada.

As três pessoas da mesma família seguiam numa pequena embarcação. Terão saído para apanhar lenha numa ínsua do Rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, no concelho de Viana do Castelo.

O alerta para o naufrágio foi dado por familiares.

Nas buscas desta terça feira participam mais de 30 operacionais dos bombeiros e da Autoridade Marítima.

Não há ainda explicações para o acidente.