Nova ponte sobre o Douro irá incluir linha de metro

O primeiro passo para a construção de uma nova ponte entre Porto e Vila Nova de Gaia foi dado esta terça-feira. Esta infraestrutura estará preparada também para a passagem do serviço de metro, assim como ciclistas e peões. Deve custar 50 milhões de euros.

Vai ser paga com fundos europeus do plano de recuperação e resiliência e, para já, avança apenas o concurso internacional de conceção do projeto. O Governo adianta que pretende construir uma travessia entre a ponte da Arrábida e a ponte Luís I.

Esta nova infraestrutura deverá custar 50 milhões de euros e será por ela que, no futuro, vai passar uma segunda linha de metro que ligará o Porto a Vila Nova de Gaia.

No imediato começam já duas obras: o prolongamento da Linha Amarela e a construção da Linha Rosa, ambas deverão estar prontas em 2024. As obras nestas duas linhas têm um custo estimado de 407 milhões de euros.

A Linha Rosa vai ter quatro estações subterrâneas e um percurso de quase três quilómetros. Liga São Bento à Casa da Música. Já em Vila Nova de Gaia, a Linha Amarela vai passar a terminar no Hospital Santos Silva e chegar à Vila d’Este.