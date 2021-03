Retomadas buscas para encontrar mulher desaparecida no rio Lima

As buscas para encontrar uma mulher de cerca de 70 anos no rio Lima, em Viana do Castelo, desaparecida segunda-feira num naufrágio, foram retomadas às 07:00 desta terça-feira, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

No local estão 14 operacionais, quatro veículos e quatro meios náuticos

Fonte do CDOS de Viana do Castelo disse à agência Lusa que as buscas foram retomadas às 07:00, tal como previsto, mobilizando 14 operacionais, com o apoio de quatro veículos e quatro meios náuticos.

"Temos no local elementos das Sapadores e bombeiros voluntários de Viana do Castelo e dois botes e outros dois barcos da Autoridade Marítima de Viana do Castelo", disse a fonte.

As operações de buscas para encontrar a mulher, a terceira vítima de uma família que seguia numa embarcação que naufragou no rio Lima tinham sido interrompidas na segunda-feira à noite.

Na segunda-feira, o comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Sameiro Matias, disse que o corpo do marido foi encontrado cerca das 21:27 após o naufrágio do barco onde seguia uma filha do casal, a primeira vítima mortal a ser resgatada.

Alerta foi dado por familiares

Segundo Sameiro Matias o homem tinha cerca de 70 anos, e a filha, com cerca de 40 anos, foi a primeira a ser encontrada próximo da embarcação de pesca, cerca das 19:30.

O naufrágio da embarcação ocorreu às 19:23, na zona do embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo, no rio Lima, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo.

Segundo Sameiro Matias alerta foi dado "por familiares que estranharem que as três pessoas não tivessem regressado a casa".

Ainda são desconhecidas as causas do naufrágio.