Descoberto um depósito de resíduos clandestino em Setúbal

Foi descoberto um depósito clandestino, em Setúbal, com cerca de 120 mil toneladas de resíduos. Visível à distância está localizado há décadas junto ao estuário do Sado.

Este é o segundo descoberto em menos de um ano no município de Setúbal. Os resíduos encontrados, no ano passado, em Vale da Rosa,

tinham origem na antiga empresa, Euronimas, localizada no terreno ao lado deste depósito agora encontrado, e que a autarquia de Setúbal diz desconhecer a existência.

À SIC o Ministério do Ambiente já fez saber que vai investigar a situação ainda esta semana.