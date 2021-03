Homem que assaltou supermercado em Braga condenado a 6 anos e 4 meses de prisão

O Tribunal Judicial de Braga condenou esta quarta-feira a seis anos e quatro meses de prisão um homem que em abril de 2020 assaltou, à mão armada, o Minipreço, naquela cidade.

O arguido, de 39 anos, foi ainda condenado por um furto, igualmente em abril de 2020, na loja de conveniência de um posto de abastecimento de combustíveis, também em Braga.

Os crimes foram praticados poucos dias após o arguido ter sido posto em liberdade, ao abrigo de um regime excecional de flexibilização da execução de penas, no âmbito da pandemia de covid-19.

O arguido tinha sido condenado a seis anos de prisão, por quatro crimes de roubo, pena cujo termo estava previsto para 5 de julho de 2020.

Por causa da pandemia de covid-19, foi libertado em 11 de abril. No dia 17, assaltou o Minipreço e no dia 26 o posto de abastecimento de combustíveis.

No caso do Minipreço, chegou a efetuar um disparo de intimidação, tendo levado 270 euros que havia na caixa registadora. Do posto de combustíveis, e aproveitando a distração da funcionária, levou 253 euros.

No caso do roubo no Minipreço, o Ministério Público tinha acusado um outro arguido de coautoria no crime, mas o tribunal não deu como provado que ele tivesse participado nos factos.

Este arguido acabou por ser condenado por um crime de uso de documento de identificação ou de viagem alheio, na pena de sete meses de prisão. Em causa está o facto de, quando foi detido pela polícia, ter exibido o cartão de cidadão e a carta de condução do irmão, apresentando assim uma identificação falsa.