O relatório do Conselho de Prevenção da Corrupção alerta para a dificuldade na investigação dos crimes económicos.

De acordo com o Conselho, a corrupção é o crime económico com mais comunicações, ao todo 237 situações. Logo a seguir surge o crime de peculato, com 169 situações.

As comunicações enviadas a este organismo indicam ainda que os municípios e as freguesias são dos principais focos e que 45% corresponde a procedimentos criminais que foram iniciados a partir de denúncias anónimas.