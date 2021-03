Morreu Luís Filipe Cabral, antigo líder da JS/Açores

O antigo líder da JS/Açores Luís Filipe Cabral morreu hoje, em Ponta Delgada, com 61 anos, tendo o líder do PS na região, Vasco Cordeiro, sublinhado a sua "dedicação e apego" aos valores do Partido Socialista.

Numa nota enviada aos órgãos de comunicação social, o PS/Açores manifesta o seu "mais profundo pesar pelo falecimento prematuro do camarada e amigo Luís Filipe Cabral", que "desde cedo lutou pelos seus ideais, em nome da sua ilha e da sua região".

Eleito presidente da JS/ Açores em 1988, Luís Filipe Cabral foi ainda deputado pelo PS à Assembleia Legislativa dos Açores, entre 1988 e 1992.

Integrou as Comissões de Assuntos Sociais, da qual foi o seu relator, e da Juventude e Formação, tendo ainda feito parte da Comissão Eventual de Inquérito à Gestão do Projeto Geotérmico, cargos que desempenhou "com elevada civilidade e cordialidade".

Foi ainda jornalista e assessor de imprensa da Secretaria Regional da Economia de um executivo socialista.