A Polícia Marítima e os bombeiros estão, esta quinta-feira, a realizar buscas no Rio Tejo, na zona do Samouco, no Montijo, para tentar encontrar um homem de 70 anos que está desaparecido.

Ao que a SIC apurou, no local estão duas embarcações da autoridade marítima. Em terra estão elementos da Polícia Marítima com o apoio dos Bombeiros Voluntários do Montijo.