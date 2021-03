"Como se fosse um estrondo". Sismo na Grande Lisboa foi sentido em vários concelhos

Um sismo com magnitude 3,4 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na região da Grande Lisboa, com epicentro oito quilómetros a leste de Loures e a uma profundidade de nove quilómetros, segundo o IPMA.

Apesar da baixa intensidade, foi sentido em vários concelhos, como Sintra, Cascais, Oeiras, Loures e Odivelas, sem registo de danos materiais.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude:

micro (menos de 2,0)

muito pequeno (2,0-2,9)

pequeno (3,0-3,9)

ligeiro (4,0-4,9)

moderado (5,0-5,9)

forte (6,0-6,9)

grande (7,0-7,9)

importante (8,0-8,9)

excecional (9,0-9,9)

extremo (superior a 10)

O sismo de hoje é considerado pequeno, mas como ocorreu muito próximo de zonas populacionais, acabou por ser sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli.

SISMO OCORREU NA MESMA ZONA DOS GRANDES ABALOS DE 1531 E 1909

O sismo de hoje ocorreu numa zona sismicamente ativa do vale inferior do Tejo que foi responsável por alguns sismos históricos como os de 1531 e o de Benavente, em 1909.

Em declarações à agência Lusa, o chefe de divisão de geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Fernando Carrilho, disse que o sismo, de magnitude 3.4 na escala de Richter e que teve uma intensidade estimada de IV (na escala Mercalli modificada), ocorreu numa zona que "tem historial de geração de sismos de magnitudes razoavelmente superiores" à verifica no abalo de hoje.