Família em condições desumanas na Quinta do Conde. "Estado emocional da criança que viveu naquele ambiente preocupa-me"

O psicólogo Mauro Paulino, em entrevista no Primeiro Jornal da SIC sobre o caso da família que vivia em condições desumanas na Quinta do Conde, explicou que existe uma lei de proteção de crianças e jovens em perigo que prevê a retirada imediata da criança.

"Creio que não há dúvidas de que estaria num contexto de perigo. (...) O estado emocional da criança de quatro anos que viveu naquele ambiente preocupa-me", disse.

O especialista explica que as autoridades que se deslocaram ao local tinham a obrigação de saber "os mecanismos que a lei oferece" e ativá-los "imediatamente". Defende também que neste caso houve uma lentidão "inexplicável" das autoridades.

Mauro Paulino salienta que continua a haver uma desvalorização da saúde mental, uma vez que estes comportamentos "não começam de um momento para o outro".

"Este tipo de comportamento é altamente sugestivo daquilo que é chamado de perturbação de acumulação, que tem outras doenças mentais muitas associadas, como uma perturbação depressiva ou de ansiedade, que gera sofrimento na pessoa em desfazer-se de uma série de bens, de objetos", explica.

As autoridades retiraram de casa a família que vivia em condições sanitárias deploráveis, numa vivenda na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra. Mãe, filha e neto, de 4 anos, dividiam o espaço com uma mistura de lixo, excrementos e animais, alguns já mortos.