Faturas do gás, luz e combustíveis. PS exige mais fiscalização para garantir transparência

O Partido Socialista exige mais fiscalização às faturas no setor da energia.

Os socialistas afirmam que há empresas que não estão a cumprir a obrigação de detalhar, de forma clara, as taxas e os impostos pagos pelos consumidores.

Os deputados do partido vão enviar uma pergunta ao ministro do Ambiente, a que a SIC teve acesso. Querem saber o papel da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) na aplicação da lei. O objetivo é que haja mais transparência.

A lei que obriga as empresas do setor da energia ao detalhe na fatura já tem dois anos. Têm de estar incluídos os preços, os consumos, as taxas e os impostos.

