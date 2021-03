Durante a tarde desta quinta-feira foi preciso o apoio de 5 meios aéreos e 164 operacionais para combater o incêndio que já consome terreno há quase 24 horas.

A zona de difícil acesso e as constantes alterações na direção do vento foram as principais dificuldades.

Desde que começou a deflagrar já terão ardido 200 hectares de mato e pinhal da zona protegida do parque natural da Serra da Estrela.