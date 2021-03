Miguel Albuquerque afirma que denúncia foi feita com "fundamento político"

Miguel Albuquerque garante que não cometeu qualquer ilegalidade, nem promoveu um esquema de violação da lei. Depois das buscas da Polícia Judiciária (PJ) a vários departamentos do Governo Regional, o Presidente recebeu o apoio de Alberto João Jardim, o seu antecessor, através das redes sociais.

No dia a seguir às buscas da PJ, Miguel Albuquerque diz-se de consciência tranquila perante o inquérito, que o coloca no centro de uma investigação sobre eventuais crimes de corrupção.

Para o Presidente do Governo regional, o ajuste direto da concessão da Zona Franca da Madeira a uma sociedade de que o Grupo Pestana era acionista, não é um esquema e não há relação com a venda da unidade de turismo rural – de que era proprietário – a um fundo imobiliário. Os negócios foram fechados em 2017 e o fundo acabou por arrendar a Quinta do Arco ao Grupo Pestana.

Para Miguel Albuquerque, não há nisto qualquer ilegalidade. O Presidente do Governo Regional já recebeu, através do Twitter, o apoio do antecessor: Jardim fala em ruído, em cobardia e dispara contra os socialistas.

As buscas da PJ são o mais recente desenvolvimento do inquérito do Ministério Público, cuja existência foi tornada pública em maio de 2020. Não há arguidos constituídos, mas, por proposta do PS, foi criada uma comissão de inquérito no Parlamento madeirense.