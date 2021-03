Miguel Albuquerque diz-se disponível para ajudar na investigação sobre a Zona Franca

O presidente do Governo Regional da Madeira fala num fundamento político por trás das denúncias que levaram às buscas da Judiciária na região relacionadas com a concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana.

O principal visado foi Miguel Albuquerque, que esta quinta-feira garantiu estar de consciência tranquila e disponível para o esclarecimento da verdade dos factos, afirmando que vai disponibilizar “tudo o que é necessário para apurar a verdade”.

“Em primeiro lugar, o Governo Regional, e a minha pessoa, disponibiliza tudo o que é necessário para se apurar o mais rapidamente a verdade, porque acho que é fundamental, neste momento, esclarecer tudo o que é necessário esclarecer”, disse.

“Não tenho nada a esconder e estou perfeitamente de consciência tranquila, uma vez que não cometi qualquer ilegalidade, nem promovi qualquer ato ilícito.”

Buscas da PJ

Várias instalações do Governo madeirense e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira foram alvo de buscas, na quarta-feira, pela Polícia Judiciária, relacionadas com a adjudicação da concessão de exploração do Centro Internacional de Negócios da região, também designado por Zona Franca.

Em investigação, refere uma nota divulgada na página do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) na internet, estão "factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio".

O DCIAP indicou que o inquérito se encontra em segredo de justiça.