"Não cometi qualquer ilegalidade", afirma Miguel Albuquerque

Um dia após as buscas da Polícia Judiciária (PJ) em vários departamentos do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque diz-se de consciência tranquila e garante que não cometeu qualquer ilegalidade, nem promoveu um esquema de violação da lei. É a primeira declaração do presidente do governo regional após as buscas da PJ.

Ou seja, Miguel Albuquerque nega que exista um esquema no ajuste direto da concessão da Zona Franca da Madeira a uma sociedade da qual o grupo Pestana é um dos acionistas.



O novo contrato de concessão foi assinado em 2017, no mesmo ano em que Albuquerque vendeu a unidade de turismo rural de era proprietário a um fundo imobiliário.

A Polícia Judiciária esteve também em duas casas particulares e na sede da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, a estrutura que gere a concessão da Zona Franca da Madeira.