Pena máxima para fogo posto no Porto. Empresário chinês mandou atear fogo para esvaziar prédio

Foi condenado a 25 anos de prisão o empresário chinês acusado de mandar incendiar duas vezes o mesmo prédio, no centro histórico do Porto.

O último incêndio destruiu por completo o edifício e matou um dos moradores. António Gonçalves morreu a 2 de março de 2010. Vivia com a mãe, titular do contrato de arrendamento, e com dois irmãos, que ficaram desalojados.

A pena deve-se a vários crimes, entre eles, dois de incêndio, um consumado e outro tentado, três homicídios na forma tentada

e um homicídio qualificado. Terá ainda de pagar 230 mil euros em indemnizações.

A mulher do empresário, acusada do crime de branqueamento de capitais, foi ilibada pelo tribunal.