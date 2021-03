Pena máxima para fogo posto. “Ninguém fica satisfeito quando se lamenta a perda de uma vida”

A advogada da família do homem de 55 anos que morreu, em março de 2019, num fogo posto num prédio do Porto sublinha que a perda de uma vida é irreparável. Luísa Macanjo diz que hoje é um dia menos mau para a família, depois de conhecida a sentença do empresário chinês que mandou atear o incêndio.

O empresário chinês foi condenado esta quinta-feira a 25 anos de prisão pela co-autoria material de um crime de coação na forma tentada, dois crimes de incêndio, um crime de homicídio qualificado e um crime de homicídio na forma tentada, resultando assim num cúmulo jurídico de 25 anos.

O prédio, no número 100 da Rua Alexandre Braga, estava habitado apenas no terceiro piso, por uma octogenária e três filhos, quando foi ateado um incêndio no piso onde viviam.

O edifício em causa tinha sido comprado pelo empresário, que depois o queria vender por um preço muito superior ao da compra.

Segundo o Ministério Público, o homem teria "um prejuízo de pelo menos 320 mil euros, tendo em conta o valor do sinal", se não libertasse o imóvel de pessoas e bens até 31 de maio de 2019. Mas lucraria 555 mil euros se consumasse, como conseguiu, o negócio em tempo útil.