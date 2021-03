"Senti as portas todas a bater". Sismo de magnitude 3.4 sentido na região de Lisboa

Um sismo com magnitude 3.4 na escala de Richter foi sentido hoje na região de Lisboa, com epicentro a oito quilómetros a este de Loures.

Testemunhas relataram à SIC Notícias terem sentido um abalo pelas 9h50 na zona de Alvalade.

"Não senti o chão [a tremer] mas senti as portas todas a bater", conta Leonor Cruz, moradora em Alvalade.

Catarina Ariztía, também moradora em Alvalade, afirmou ter sentido "uma tontura" antes de perceber que se tratava de um sismo.

Não muito longe, na Av. 5 de Outubro, Cláudia Correia também afirma que sentiu o abalo no edifício onde trabalha.

"Foi uma sensação estranha porque foi muito rápido e fiquei na dúvida se seria um tremor de terra. Fui ter com as minhas colegas que me disseram que não sentiram, e cheguei a ter a sensação de estar maluca", conta.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o terramoto foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente com epicentro a cerca de 8 km a leste de Loures.

