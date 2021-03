António Costa celebra Dia do Pai “diferente”

Celebra-se esta sexta-feira, dia 19 de março, o Dia do Pai. O primeiro-ministro, António Costa, não quis deixar a data passar em branco e partilhou, no Instagram, uma fotografia com os filhos.

Num Dia do Pai “diferente”, mas que será sempre “um dia muito especial”, António Costa lembra que os abraços estão adiados e os sorridos tapados por causa da pandemia.