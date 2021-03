Gão-mestre da maçonaria diz que acusações de Lobo Xavier são "difamantes"

António Lobo Xavier revelou que tem clientes que estão a ser perseguidos e a ser alvo de extorsão por parte de uma alegada rede maçónica, da qual fazem parte políticos e magistrados.

Esta noite, na SIC Notícias, o vice-presidente do PSD, André Coelho Lima, aplaudiu a atitude do comentador político, enquanto Fernando Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, fala em declarações "infelizes" e "difamantes".

“O Dr. Lobo Xavier tem uma responsabilidade acrescida, é conselheiro de Estado. Portanto se sabe que há estas relações e estas redes, então tem uma responsabilidade acrescida relativamente à denuncia desses factos. E mais ainda: ele tem outra responsabilidade, na minha ótica social, porque é um opinion maker, é alguém que faz opinião como comentador na televisão”, afirma Fernando Lima

Por outro lado, André Coelho Lima considera que estas “suspeições que foram lançadas” reforçam a necessidade de alterar a lei de forma a que seja obrigatório aos políticos e titulares de cargos públicos declararem, no seu registo de interesses, se pertencem a associações ou organizações “discretas”.