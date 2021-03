Inês Sousa Real prepara-se para anunciar candidatura à liderança do PAN

Uma semana depois da saída de André Silva, a SIC sabe que está iminente o anúncio de candidatura de Inês Sousa Real à liderança do PAN.

A atual líder parlamentar do partido tem acumulado capital político e visibilidade pública. Várias fontes ouvidas pla SIC afirmam que está em boas condições para suceder a André Silva.

Explicam também que, para conseguir maioria no Congresso, agendado para junho, Inês Sousa Real terá obrigatoriamente de contar com o apoio da chamada corrente Norte, liderada por Bebiana Cunha, deputada no Parlamento eleita pelo Porto, e pelo marido, Albano Lemos Pires.

Nos últimos anos, Bebiana e Albano conseguiram mobilizar tropas a Norte. Várias fontes ouvidas pla SIC garantem que, no futuro, o objetivo é controlar o partido.