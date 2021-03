Marcelo leva reforma das Forças Armadas à primeira reunião do Conselho de Estado

O Presidente da República reuniu, esta sexta-feira, o Conselho de Estado que contou com a presença do ministro da Defesa. Em cima da mesa esteve a discussão da reforma das Forças Armadas, que foi proposta pelo Governo e está a causar mal-estar em alguns setores militares.

Antes do primeiro Conselho de Estado do segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a quatro dos cinco conselheiros que escolheu. Uma novidade é a entrada da escritora Lídia Jorge, que vai ocupar o lugar deixado por Eduardo Lourenço.

Nesta primeira reunião, o Chefe de Estado chamou também o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, para discutir a reforma que vai alterar por completo a estrutura de comando das Forças Armadas.

Nas alterações à lei – que o Governo quer fazer mas que ainda não foram aprovadas pelo Conselho de Ministro – o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas sai com poderes reforçados: fica tudo centralizado no topo da hierarquia, numa espécie de novo Chefe de Estado Maior de Defesa.

Os chefes dos três ramos militares – Força Aérea, Marinha e Exército – passam a ter de lhe responder, perdendo poder: deixam de poder despachar diretamente com o Ministro, perdem poder operacional e o Conselho de Estado Maior passa a ser um órgão apenas consultivo.

A SIC sabe que o antigo Presidente da República Ramalho Eanes mostrou ser violentamente contra a proposta do Governo. O PSD já admitiu conversações e mostrou-se favorável às alterações.

Mas em alguns setores, estas alterações não caíram bem. Segundo jornal Expresso, o Presidente da República recebeu uma carta de uma associação que junta 36 oficiais-generais na reserva que pedem ao Chefe de Estado que trave o ímpeto reformista do Governo.

As alterações já tinham sido apresentadas, na segunda-feira, na reunião do Conselho Superior da Defesa, que deu luz verde à reforma proposta pelo Executivo. Marcelo terá pedido equilíbrio para que se continue a incluir o papel dos chefes da Força Aérea, Marinha e Exército.