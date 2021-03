Papa Francisco telefonou aos pais de um menino de Braga com cancro

Em setembro de 2019, quando tinha apenas seis anos, Tomás foi diagnosticado com um neuroblastoma, uma das formas mais agressivas de cancro. O menino, que agora tem sete anos, estava no IPO do Porto quando teve uma recaída e foi para Barcelona fazer um tratamento experimental.

Depois da recaída de Tomás, a mãe decidiu enviar uma carta ao Papa Francisco a explicar a situação o filho. Um gesto que sensibilizou o Sumo Pontífice, que pegou no telefone e fez uma chamada aos pais da criança. A chamada durou dez minutos.

Os pais do Tomás garantem que o telefonema lhes deu muita força para continuarem a luta contra o cancro do filho.

Todas as semanas, mais de 100 pessoas se juntam para rezar o terço pela saúde do Tomás. As orações são anunciadas previamente na página "Pelos Sonhos do Tomás" nas redes sociais Facebook e Instagram.