Retomadas buscas no Tejo por homem de 70 anos desaparecido

Já foram retomadas as buscas no Tejo pelo mariscador que desapareceu na quarta-feira no Samouco, no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal.

À SIC, a Polícia Marítima confirmou que os trabalhos foram retomados às 07:30 em terra e com duas lanchas no mar, uma dos bombeiros e outra dos socorros a náufragos.

No local estão os bombeiros voluntários de Alcochete e do Montijo, a GNR e a Polícia Marítima.

O homem de 70 anos está desaparecido desde quarta-feira. O alerta para o desaparecimento foi dado pela família, depois do homem ter saído de casa para apanhar bivalves e não ter regressado.