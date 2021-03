Transformado numa lixeira a céu aberto, ainda vivem sete famílias no bairro 6 de maio

Há mais de 20 anos que o bairro 6 de Maio, na Amadora, está à espera de ser erradicado. A Câmara diz que o processo está "na fase final", segundo a Câmara.

Ainda há sete famílias a viver no local, que se transformou numa lixeira a céu aberto. Serve de depósito para tudo.

São os últimos residentes daquele que foi um dos maiores e mais degradados bairros da comunidade cabo-verdiana em Portugal.

Localizado a 15 minutos de carro de Lisboa, o bairro 6 de Maio é um dos 35 núcleos precários de habitação no concelho da Amadora integrados no Programa Especial de Realojamento (PER), em que a Câmara assinou, em 1995, o acordo para a erradicação dos mesmos. Nesse ano, viviam cerca de 450 famílias no 6 de Maio. 26 anos depois, restam apenas sete.

A Câmara da Amadora assegura que já foram atribuídas habitações aos últimos moradores do bairro.