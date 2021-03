Autárquicas. António Oliveira encabeça coligação PSD-CDS a Gaia

António Oliveira vai candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de Gaia. A SIC apurou que o antigo jogador, treinador e selecionador nacional vai encabeçar uma coligação PSD-CDS.

A decisão de António Oliveira está fechada e só falta a aprovação das estruturas locais e nacionais do PSD e do CDS.

A SIC apurou que o antigo treinador vai concorrer à frente de uma coligação que junta PSD e CDS ao abrigo do acordo entre os dois partidos que foi formalizado na terça-feira.

António Oliveira Estreia-se na política contra o socialista Eduardo Vítor Rodrigues.

Para a câmara do Porto o PSD continua sem candidato.

O PS tem três mas vai decidir qual deles escolher mais tarde. A escolha será entre José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto que foi presidente da Câmara Municipal de Baião; Tiago Barbosa Ribeiro, deputado e presidente da concelhia; e Manuel Pizarro, candidato do PS nas duas eleições anteriores.

Sabe-se agora que o Iniciativa Liberal assume contactos com Rui Moreira para entrar na coligação do atual presidente da Câmara Municipal do Porto.

O Chega que realizou este sábado a convenção autárquica não revelou quem vai concorrer à Câmara Municipal de Lisboa. André Ventura diz que tem o objetivo de ficar em terceiro ou quarto lugar na noite das autárquicas.