Eleições internas no PAN. "Não acho que esta saída seja um sinal de enfraquecimento do partido"

Inês Sousa Real anunciou este sábado a candidatura à liderança do PAN, depois de André Silva ter afirmado que não se irá recandidatar no próximo congresso do partido, marcado para o início de junho.

A deputada do PAN considera que “as mulheres estão sub-representadas na vida política” e, por isso, defende uma “liderança no feminino”. Em relação às críticas de que o partido tem sido alvo - em particular a direção de André Silva -, Inês Sousa Real recusa as acusações e garante têm “feito, enquanto coletivo, o melhor que podemos e que sabemos”.

Sobre o anúncio de saída de André Silva, a candidata lembra a posição do partido sobre a perpetuação nos cargos.

“Não acho que esta saída seja um sinal de enfraquecimento do partido, muito pelo contrário é um sinal de maturidade que gostaríamos também de ver noutras forças políticas, noutros cargos institucionais”, afirma

Inês Sousa Real avança ainda que irá propor uma alteração dos estatutos do partido de forma a que haja “um limite de mandatos porque, efetivamente, nós estamos aqui para servir o partido e não para nos estarmos a eternizar”.

A deputada faz também parte da atual direção do partido. Quando questionada se a sua liderança será uma continuidade da de André Silva, Inês Sousa Real realça que são "muito diferentes".