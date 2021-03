Incêndio com origem num quarto faz um desalojado em Santo Tirso

Um homem ficou este sábado desalojado e necessitou de assistência no hospital na sequência de um incêndio no quarto da casa que habitava em Santo Tirso, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, o homem será realojado pela Proteção Civil de Santo Tirso, concelho do distrito do Porto.

O incêndio, que teve origem no quarto, "fez com que a casa ficasse sem condições de habitabilidade", indicou o CDOS do Porto, acrescentando que "a vítima foi assistida no hospital".

A ocorrência foi registada às 14:45 na Rua da Varziela e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, a PSP e a Proteção Civil local.